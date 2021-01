IamNaples – Arriva il classe 2002 Furina dal Catanzaro, un rinforzo per la squadra Primavera

Il Napoli stamane ha definito l’acquisto di Francesco Furina, attaccante classe ‘2002, in prestito secco dal Catanzaro. Furina si è messo in mostra nelle giovanili della società calabrese, poi ha affrontato il campionato Under 17 con la Spal segnando 10 gol in 14 presenze. Il club emiliano, però, non ha ritenuto congruo l’investimento per esercitare il diritto di riscatto. La sua avventura è continuata in prestito alla Fiorentina che l’ha aggregato all’Under 18, dopo la sospensione dei tornei giovanili ed a marzo è rientrato al Catanzaro. In Calabria Furina è stato aggregato alla prima squadra, collezionando anche varie panchine nel campionato di Lega Pro Girone C. Inizia ora un nuovo percorso al Napoli, sabato riparte il campionato Primavera 2 con la trasferta di Frosinone e Furina punta ad essere subito a disposizione di mister Cascione.