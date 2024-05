Iannicelli: “Napoli? Allegri potrebbe riportare senno in casa azzurra”

Peppe Iannicelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Campania Sport” su Canale 21: “Sarà estremamente complicato, per chiunque arrivi a Napoli, ricostruire la qualità dei singoli e del gruppo. Perché questo gruppo era sostanzialmente il gruppo dei campioni d’Italia ed è affondato clamorosamente. Io non credo all’idea del demiurgo e del taumaturgo, non mi innamoro di un nome in modo particolare. Ho l’impressione che in questo momento le idee in casa Napoli, lo dico con estrema preoccupazione, siano poche e confuse. Credo che questa confusione, oltre che al tema stadio, accompagni anche l’organizzazione del club e di scelta anche della guida tecnica. Perché la ridda di nomi che si stanno facendo dice tutto e il contrario di tutto. Allora a questo punto aggiungo anche io un nome. Chissà che Allegri, che si è fatto cacciare in malo modo dalla Juventus, non possa essere l’uomo che venga a riportare il senno in casa azzurra”.