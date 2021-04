Ibra-Lukaku, dopo la lite Inter e Milan donano le multe in beneficenza

Un bel gesto per allontanarne un altro discutibile. Inter e Milan si ritrovano insieme per un’azione caritatevole in favore dei meno fortunati. Le due società hanno infatti deciso di devolvere in beneficienza le somme delle multe comminate a Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in seguito all’accesa lite tra i due calciatori scoppiata durante il derby di Coppa Italia del 26 gennaio.

Durante la gara, i due si erano trovati testa a testa ed erano volate parole pesanti. Un diverbio diventato virale anche sui social e il procuratore Giuseppe Chiné aveva deciso di aprire un’inchiesta federale poi chiusa con il giudizio di “atteggiamento antisportivo”. Adesso però i due club si sono venuti incontro e la lite è stata definitivamente messa alle spalle.

AC Milan e FC Internazionale Milano, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori più autentici dello sport, hanno già stigmatizzato l’episodio che ha coinvolto i propri calciatori Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku in occasione della partita del 26 gennaio 2021 valevole per la Coppa Italia, ritenendolo non consono ai principi condivisi di fair play sportivo.

Proprio in coerenza con i propri valori, AC Milan e FC Internazionale Milano si impegnano, inoltre, a devolvere in beneficenza le somme delle sanzioni che verranno comminate a seguito del richiesto patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com