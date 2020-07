Ibra sorpreso dalla notizia su Pioli: “Novità tutti i giorni”. Poi chiede conferme al giornalista

Grande protagonista della vittoria corsara del Milan sul campo del Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta ai neroverdi: “Per quello sono sempre arrabbiato. Oggi abbiamo vinto una gara difficile, contro una squadra che gioca bene. Siamo venuti qua per vincere, perché stiamo facendo belle cose, ma non è ancora finita. Siamo ancora in lizza per centrare il nostro obiettivo. Il quinto posto è quello che vogliamo, ma i preliminari vanno bene lo stesso. Anche se entrare in Europa direttamente andrebbe meglio, ovviamente. Ho ancora tre partite da giocare, mancano dieci giorni, qua nessuno ha detto niente e non mi aspetto nient’altro. Ci sono cose che non possiamo controllare e mi sembra strano, ma giochiamo con fiducia e crediamo in quello che facciamo. Siamo tutti con il mister. Sembra che Pioli resti? Non lo so, qua ci sono novità tutti i giorni. Sto lavorando, la squadra sta bene ed è contenta. La classifica, da quando sono arrivato, dice che siamo secondi”. Lo svedese, peraltro, a fine intervista ha chiesto conferme al giornalista sulla notizia della serata riguardante Stefano Pioli.