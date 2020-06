Ibrahimovic a Gazidis: “Non è più il mio Milan, non c’è un progetto. Se resto è solo per passione”

“Perché sei stato assente per così tanto tempo e ti fai vedere a 48 ore dalla partita per la finale?” Con questa frase Zlatan Ibrahimovic ha accolto l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis a Milanello nella giornata di ieri, per poi proseguire mettendo in dubbio anche i progetti e i programmi rossoneri: “Non c’è più il Milan di una volta, c’è troppa incertezza”. Rabbia e toni accesi da parte dello svedese, che si è sentito rispondere con molta franchezza da parte del dirigente, accompagnato dal solo Massara con la pesante azzenza di Maldini: “Sì è vero, non c’è più il Milan di una volta per successi e situazione economica”. Gli altri sono rimasti a guardare il colloquio senza intervenire, con l’ex Arsenal che poi ha provato a motivare il gruppo parlando di Elliott come una “garanzia” per tutto il club e poi spostando l’attenzione sulla panchina del futuro, dichiarando che Pioli si giocherà le proprie chance e che niente ancora è stato deciso, facendo riferimento a quel Rangnick che però ha già ammesso di aver incontrato nel recente passato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il futuro – Secondo Sport Mediaset, l’attaccante ha anche affrontato brevemente il discorso sulla propria permanenza in rossonero, urlando un’altra frase molto interpretabile, all’indirizzo dello stesso dirigente: “Se resto è solo per passione”. Ancora non si sciolgono dunque i dubbi sull’avvenire del giocatore, che potrebbe decidere di restare anche solo fino al termine della stagione per poi salutare e scegliere un’altra squadra per concludere la carriera.