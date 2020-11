Ibrahimovic: “Maradona è più del calcio, religione per tanti, un simbolo per tutti i calciatori”

La stella del calcio mondiale Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni su Re Diego ai microfoni di Sky.

Questi alcuni passaggi delle sue parole su Maradona.

“Quando pensi al numero 10 pensi a Maradona. Lui è il simbolo del numero 10. La gente oggi vuole vestire la maglia numero 10 per Maradona.

Per me Maradona è più del calcio. Lui è leggenda, religione per tanti. Ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, parlare con lui lo ritengo un simbolo per tutti i calciatori.

Non so se faceva sempre le scelte giuste ma faceva tutto con il cuore e per questo in tutto il mondo lo amavano. Era sempre se stesso e per quello sarà sempre il numero 1.

Io lo giudico per quello che ha fatto in campo, quello che ha fatto fuori è un discorso che riguarda solo lui. Ognuno vive come vuole. Dobbiamo ricordarlo per quello che ha fatto in campo e per quello sarà ricordato per sempre”.