Ibrahimovic: “Scudetto? Il Napoli è forte, ma la seconda parte sarà decisiva”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Al momento siamo secondi, al momento. Il Napoli è forte, Kvaratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. Ma anche la Juve sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi però ci siamo. In più questo è un anno troppo particolare con la sosta invernale e il Mondiale giocato in mezzo: sarà un campionato più di condizione e meno di qualità. E per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto, so che è sempre decisiva la seconda parte della stagione. Se consiglio a Leao di restare al Milan? Per forza, il Milan è l’ambiente giusto per lui. Altrove dovrebbe ripartire da zero, non puoi essere sicuro di essere subito pronto. E poi si vede che qui è felice. Contro l’Inter in Supercoppa spero di essere in campo. Messaggi per Lukaku? No, per lui non ho messaggi. Spero che stia bene e che possa essere in campo, così come lo spero per me. Alla fine quello che vogliamo è essere in campo e giocare a calcio, anche se è difficile. Ma non ho messaggi per lui, gli auguro il meglio. Pensare a lui non è un mio obiettivo, mi piace pensare a me. Quando sto bene io, gli altri hanno paura“.