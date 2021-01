Iezzo: “A Meret non fa bene l’alternanza. Se vuoi andare in Champions non puoi fare certi errori”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli.

“Gattuso è quello che in questa situazione ha meno colpe. Se la squadra non ha la giusta cattiveria per vincere le partite non bisogna prendersela con lui, anche se nel calcio paga sempre l’allenatore.

Non si può vedere una squadra che parte a inizio campionato con tanti buoni propositi fare una prestazione del genere. Sicuramente la partita persa in Supercoppa può portare malumore ma non si possono vedere delle situazioni tattiche da uscire fuori di testa.

Una squadra che punta alla Champions League non può permettersi di fare certi errori. Nella cavalcata dalla C alla Champions League abbiamo avuto pochi momenti delicati ma quando ci sono stati una visita del presidente è stata importante.

Alternanza dei portieri? Sicuramente a Meret non fa bene. Il problema è che bisognerebbe gestire certe cose in maniera diversa. Abbiamo visto anche la situazione di Milik, non si può portare un giocatore del genere a scadenza di contratto. In questo ultimo periodo non è che la società stia operando in maniera perfetta”.