Iezzo: “Accettai il Napoli grazie a Reja e l’amore per la maglia”

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per venire al Napoli, quando ero al Cagliari, mi chiamò mister Reja. Mi chiamava ogni sabato prima dei playoff e mi disse che se fossero andati in B ci avrebbero provato. Era l’unica opportunità per me di vestire la maglia del Napoli, a 31 anni, e accettai senza pensarci su nonostante i playoff del Napoli contro l’Avellino andarono male. Quando vai per strada e c’è gente che si ricorda ancora con piacere di noi napoletani che abbiamo mostrato attaccamento alla squadra del nostro cuore è bellissimo, non ha prezzo. Spero che Insigne capisca questo”.