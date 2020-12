Iezzo: “Ospina non ha nessuna colpa sull’azione del rigore, ha fatto benissimo ad uscire”

Gennaro Iezzo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ospina non ha nessuna colpa sull’azione del rigore, ha fatto benissimo ad uscire. Se fosse rimasto in porta avrebbe preso gol lo stesso. Darmian è stato bravo ad anticiparlo. E’ stato sfortunato perché con la mano di richiamo era quasi arrivato al pallone, poi ha preso il piede di Darmian. Il Napoli in 10 uomini sembrava ne avesse uno in più, questo fa capire la forza del Napoli. Ieri ha perso tutta la posta in palio per un rigore. Ieri non meritava il pareggio ma qualcosa di più. Il Napoli deve stare tranquillo e sereno perché anche la sconfitta tu può fare qualcosa. Ha tutte le carte per potersela giocare fino alla fine. Il Napoli ha una rosa importante. Il Napoli ha una sua mentalità, una sua filosofia di gioco. Il Napoli se la può giocare tranquillamente contro la Lazio, che come il Napoli, è una squadra con una sua personalità. Sarà un’altra partita da vincere per limitare il gap con quelle che stanno davanti”.