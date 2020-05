Iezzo: “Preferire Ospina a Meret è una follia, la società deve prendere posizione. Su Cavani dico…”

Ai microfoni di Tmw ha parlato così l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo. Ecco le sue parole:

“Cavani? Al netto della stima che ho per un amico come lui, lo vedo solo con la maglia del Napoli. Sarebbe un grande acquisto per il calcio italiano, ritornerebbe a fare le cose fatte a Napoli. E’ uno dei più forti al mondo”.

Come detto, dovrebbe tornare. Ma all’Inter.

“Chi lo prenderà, e si parla dell’Inter, farebbe un grande affare. Lui e Lukaku sarebbero una coppia stratosferica: Romelu è un riferimento centrale, Edi gli girerebbe intorno. Sarebbero stratosferici”.

Al livello di quelli della Juventus? “Penso di sì: darebbero del filo da torcere agli attaccanti della Juventus. Edi, se ha un punto di riferimento vicino, è devastante: non è la punta d’area, si sposta sempre, cerca di trovare spazio. Lukaku è tra i migliori al mondo, con lui farebbero cose pazzesche”.

Meret o Ospina? “Dico sempre la stessa cosa. E’ una follia mettere Meret da parte ora. Ha ventitre anni, tecnicamente e caratterialmente è tra i migliori d’Europa. E’ giovane, ha 3-4 anni per maturare e per diventare grande. Non capisco la decisione di Gattuso”.

Che ha scelto Ospina: “Forse gli serviva più esperienza, della costruzione del gioco. Però il portiere deve fare la parata importante e Meret lo ha dimostrato anche in Champions, non capisco perché non giochi. E non capisco pure la società, che non prende posizione, veramente mi dispiace. Lui e Donnarumma, come giovani, sono tra i primi cinque in Europa”.