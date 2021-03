Iezzo: ”Spero che Gattuso resti, altrimenti De Zerbi che accetterebbe Napoli ad occhi chiusi”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: “L’assenza di Ibrahimovic sarà pesante per il Milan, calciatori di quel calibro fanno comodo a tutti. Ibra ha dimostrato che l’età non conta quando si conduce una vita da professionisti”. Iezzo ha avuto anche modo di dire la sua sulle future strategie del Napoli per quanto riguarda i portieri. “Per la prossima stagione punterei a occhi chiusi su Meret anche a costo di non rinnovare il contratto a Ospina, non ho mai condiviso il turnover in porta, fa male a tutti. Soprattutto a calciatori come Meret che hanno bisogno di esprimere il proprio valore”. Infine una rivelazione su quale possa essere il futuro della panchina del Napoli. “Anche io come tanti mi auguro che alla fine resti Gattuso, ha commesso qualche errore, ma le responsabilità non sono soltanto le sue. Nel caso non venisse riconfermato, punterei su De Zerbi. Negli ultimi mesi è cresciuto molto. E’ sempre alla ricerca di nuove idee. Per quello che so accetterebbe Napoli a occhi chiusi”.