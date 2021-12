Il Boxing Day divide la Premier: “Se non fosse per il calcio lavorerebbero da McDonald!”

Il Boxing Day è sacro in Inghilterra e mai come quest’anno è stato messo in discussione. La pandemia dilaga nel Regno Unito e tre partite sono già state rinviate. Molti allenatori hanno spinto per la sospensione del campionato, un’idea che però non è piaciuta a Simon Jordan , ex presidente del Crystal Palace, che si è scagliato in particolare contro Pep Guardiola e Jurgen Klopp ai microfoni di TalkSPORT: “Forse serve un pizzicotto per far capire a qualcuno quanto sia fortunato, perché se non fosse per il calcio qualcuno lavorerebbe al McDonalds. Ai tifosi piace questa tradizione. Klopp ha dimenticato dove si trova? Quello che ti fa lavorare è proprio la richiesta; se non ci fosse questo, né lui né i suoi colleghi riceverebbero decine di milioni di sterline all’anno”.

Attacco contro Guardiola: ” Pep può raggiungere il successo, ma dubito che possa ottenere le vittorie senza libretto degli assegni. Ora basta, giochi quella dannata partita! La maggior parte dei giocatori che conosco vuole farlo”.

Fonte: TMW