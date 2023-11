Il CdM su Rudi Garcia: “Non ha sbagliato niente con la Salernitana”

Il Corriere del Mezzogiorno ha commentato la vittoria del Napoli contro la Salernitana: “Guai a sbagliare, dunque, nella prima sfida con i granata di Inzaghi, perché l’atmosfera intorno al Napoli è rimasta sempre pesante, con il tecnico in equilibrio instabile. Ma a Salerno Garcia non ha sbagliato praticamente nulla, riuscendo a ottenere dalla sua squadra perfino quella continuità nel corso della partita che nelle precedenti giornate era spesso mancata. Garcia in sede di presentazione della gara aveva quasi invocato un gol nei primi minuti di gioco. Non era mai accaduto in questo inizio stagione, è successo all’Arechi. E Raspadori ha confermato il suo ottimo momento, trovando il terzo gol consecutivo, per la prima volta da quando ha debuttato in serie A. Ecco, se c’è da imputare qualcosa al Napoli dell’Arechi è quella di non aver chiuso subito la partita”.