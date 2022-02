Il CdM sui secondi tempi del Napoli: Tra le cause c’è anche la componente infortuni”

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del Napoli sottolineando le difficoltà affrontate spesso dagli azzurri nei secondi quaranacinque minuti di gara. E’ sindrome da secondo tempo, scrive il quotidiano secondo cui tra le varie cause, oltre alla mentalità, al carattere e ad una certa paura di perdere, “c’è anche la componente degli infortuni” che non smette di tormentare il club azzurro limitando le mosse del tecnico del Napoli Spalletti: “Come se non bastassero le assenze di Politano, Lobotka e Lozano, si è aggiunta anche quella di Anguissa, costretto ad abbandonare il campo prima della conclusione della sfida a Barcellona. Il calciatore camerunese ha svolto ieri solo terapie rimandando ad oggi gli esami strumentali. La prima diagnosi è stata un risentimento all’adduttore sinistro si teme uno stiramento che potrebbe allungare i tempi di recupero. Abile nel ruolo, resta solo Demme (tra l’altro diffidato) e Spalletti potrebbe optare per abbassare in mediana uno tra Zielinski ed Elmas”.