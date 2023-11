Il CdS sul Napoli: “Azzurri che vincono ma non convincono, c’è una preoccupazione”

Il Corriere dello Sport ha commentato la vittoria del Napoli contro la Salernitana per 0-2 all’Arechi: “I tre punti di Salerno bastano a rassicurare chi ancora crede che questa squadra possa bissare la stagione dello scorso anno? La risposta alla domanda è no. Almeno la nostra. Non ci sono rassicurazioni dopo aver visto il Napoli annaspare contro una provinciale modesta tecnicamente, immatura caratterialmente, senza un regista capace di esprimere una leadership. Anzi, se c’è una sensazione che la trasferta dell’Arechi ci lascia, è la preoccupazione che i limiti denunciati dagli azzurri non vengano affrontati per tempo. E che anche le prossime gare in casa contro Union Berlino e Empoli, con il prevedibile esito positivo, possano servire solo a nascondere il problema sotto la sabbia di tre vittorie consecutive. Salvo poi doversi bruscamente svegliare nel trittico terribile che, dopo la sosta, attende il Napoli contro Atalanta, Real Madrid e Inter. Il tecnico francese si è irritato in conferenza stampa con il collega Antonio Giordano, che gli ha chiesto se i sette punti di distacco dall’Inter significhino una resa. A costo di farlo proprio arrabbiare, gli chiediamo se ha visto almeno una parte delle prime undici partite dello scorso campionato e se ha messo a confronto i dati dei match analyst di quelle gare con quelli di questa stagione. Siamo certi che il verdetto del gioco sarebbe più amaro di quello dei punti perduti in classifica. Questo per dire che chi ama il Napoli, e siamo certi che tra costoro ci sia anche Garcia, non può accettare che il Napoli giochi in questo modo”.