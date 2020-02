Il City si difende, la sponsorizzazione Juventus-Jeep tra i casi citati dalla difesa

L’edizione odierna de La Stampa fa il punto sulla squalifica comminata dalla UEFA al Manchester City per violazione del Fair Play Finanziario. In particolare i Citizens non prenderanno parte alle prossime due edizioni delle Coppe Europee per aver gonfiato alcuni ricavi provenienti dalle sponsorizzazioni. Il club inglese è pronto a presentare la propria difesa e i legali del club hanno una strategia chiara: portare alla luce casi simili di club che non sono stati mai sanzionati. Tra questi c’è il PSG, che avrebbe ricevuto finanziamenti attraverso i fondi del Qatar, ma anche la Juventus e la sponsorizzazione con la Jeep così come il Bayern Monaco con Audi, che ha una quota di minoranza del club.