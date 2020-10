Il coming out di Carolina Morace: “Amo una donna, nel calcio pregiudizi e omofobia”

Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace ha fatto coming out, parlando apertamente della sua relazione con un’altra donna, Nicola Jane Williams.

Ecco l’intervista della Morace: “Come mai ho deciso di parlarne solo ora? Credo che nella vita ci siano momenti in cui le cose diventano naturali. Un giorno, le parole nascono con nuova spontaneità. L’ho fatto per le ragazze del nostro calcio, le più giovani. Ma anche per le mie amiche 40enni o 50enni che non trovano il coraggio di raccontarsi. Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e omofobia, per molti uomini il non uscire allo scoperto è come una protezione. Quando ho detto a mio padre che mi sposavo con una donna lui mi ha detto che bastava fossi felice. Ci siamo sposate due volte. Come mi definisco? Sono una donna che ama una donna”.