Il commento della SSC Napoli: “Gimme Five!”

Gimme Five! Il Napoli vince la quinta partita consecutiva e si mette a punteggio pieno senza macchia e senza paura. A Marassi blucerciata la sfida brucia di furore azzurro e si consuma in un’ora di assoluto dominio. Apre Osimhen che in spaccata impreziosisce un lancio delizioso di Insigne. Poi ancora Lorenzo appoggia per il rimorchio di Fabian che accarezza il pallone e infila il palo con un sinistro di velluto puro. Andiamo al riposo con l’urlo del popolo napoletano a Marassi. E rientriamo in campo per trasformarlo in sinfonia. Osimhen trafigge ancora la Doria su assist di Lozano e griffa la sua doppietta, nonchè il quarto gol in una settimana tra coppa e campionato. Prima che arrivi l’ora è Zielinski che scocca la freccia che centra e polverizza il bersaglio blucerchiato col poker azzurro. Dal 22 agosto al 23 settembre, un mese di azzurro radioso e splendente. Gimme five! Le cinque giornate di Napoli!