Il consiglio di Ottavio Bianchi al Napoli: “Contro il Barcellona non fare come il pugile che perde per attaccare”

“Certe sfide danno un tale risalto internazionale che inconsciamente i giocatori sono già pronti. Non devi prepararle”. Ottavio Bianchi gioca così Napoli-Barcellona. Ai taccuini de Il Mattino, il tecnico della Coppa UEFA vinta dagli azzurri nel 1989 ha rivolto questo consiglio a Luciano Spalletti: “Penso sempre che la tattica micidiale sia sempre la ripartenza e il contropiede. Tutte le squadre che giocano in casa sono portate a fare come il pugile che perde per attaccare, si dimentica di fare bene la guardia e finisce ko. In casa devi fare molta attenzione e il Napoli è attrezzato per affrontare il Barcellona”.