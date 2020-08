Il Cosenza lavora alle riconferme di Tutino e Palmiero

Il Cosenza dopo la salvezza acciuffata nell’ultima giornata di campionato guarda già al futuro, con il tecnico Occhiuzzi che sarà riconfermato, ed è al lavoro per riportare in Calabria due giocatori che in passato hanno fatto bene in rossoblù. Si tratta di Gennaro Tutino, attaccante classe ‘96 ora all’Empoli, e di Luca Palmiero, regista classe ‘96 ora al Pescara. Per parlare dei due, entrambi di proprietà del Napoli, bisognerà però aspettare che terminino play off e play out in cui i due sono impegnati. Lo riferisce Cosenzachannel.it.