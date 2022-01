Il dott. Canonico: “Insigne? Dovrebbe recuperare in due settimane. Su Osimhen dico che…”

Un paio di settimane di stop per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il responsabile dello staff medico del Napoli Raffaele Canonico: Abbiamo fatto ieri un’ecografia ed oggi una risonanza, ha avuto un piccolo trauma distorsivo all’adduttore breve della gamba destra. In un paio di settimane dovrebbe recuperare. Lorenzo ha sempre risposto bene agli infortuni muscolari. La prognosi è questa”, ha detto Canonico che poi si è soffermato sul ritorno a Napoli di Victor Osimhen e sui tempi di recupero del centravanti nigeriano: “Abbiamo effettuato la tac di controllo a Victor Osimhen e con i professori Tartaro e Santagata. Da un punto di vista medico e biologico il ragazzo sta molto bene. Siamo contenti dell’esito della tac. Dal punto di vista osseo ha recuperato bene. Il giocatore può allenarsi con il gruppo, abbiamo modellato la maschera con una ricostruzione in 3D anche con indicazioni che ci ha dato Osimhen con dei punti di scarico che danno una sicurezza psicofisica all’atleta. Osimhen porterà questa maschera per almeno un mese e mezzo. La prudenza è dettata dalle nostre, ma soprattutto le sue sensazioni. Quando lui ci segnalerà la sua predisposizione al contatto noi saremo pronti per dargli delle valutazioni mediche sul suo ritorno in campo”.