Il gennaio del Napoli: quanti rinnovi ai parametri 0. E qualche novità

Il regalo di Natale, Aurelio De Laurentiis, se l’è scelto ancora prima del tempo. Perché esonerare Carlo Ancelotti, per puntare su Gennaro Gattuso, sembrava una mossa peregrina, quasi impossibile. Invece il Napoli ha cambiato guida tecnica per cercare di agguantare una Champions League che, al momento, appare discretamente lontana.

QUALCUNO DENTRO? L’ammutinamento dello spogliatoio ha increspato ulteriormente alcuni rapporti che sembravano tesi e che ora lo sono davvero. Volendo la rosa potrebbe rimanere pure questa, vista la possibilità di scegliere fra tantissimi giocatori. Sembra quasi si lavori già per l’anno prossimo, visto che Amrabat e Rrahmani sono vicini (ma non ancora fatti). Poi dipenderà da chi andrà via già a partire dalla finestra invernale, sembrano pochi a dire la verità.

PARAMETRI ZERO – Il lavoro principale è quindi sui possibili rinnovi. Mertens chiede 6 milioni di euro annui, Aurelio De Laurentiis ha rilanciato in queste ore con una cifra intorno ai 4. Forse è un po’ pochino per sperare in una conclusione positiva. Poi c’è stato il nuovo contatto per il prolungamento di Callejon: lo spagnolo è stato uno dei simboli della squadra nel corso delle stagioni. Lui, quindi, potrebbe avere l’idea di rimanere. Mertens invece sembra quasi un tentativo disperato.

fonte: tmw