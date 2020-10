Il Giornale – Coronavirus, l’Asl di Reykjavik come quella di Napoli: ha vietato la gara dell’Under 21

Il Giornale scrive a proposito di quanto accaduto in Islanda dove è stato vietato lo svolgimento della partita con l’Italia Under 21 per la presenza di tre positivi nel ritiro : “L’Asl di Reykjavik ha fatto praticamente come quella di Napoli, segno che il virus fa scattare provvedimenti simili anche a latitudini molto distanti. In sostanza le autorità islandesi hanno impacchettato subito la nostra nazionale che aveva portato sull’isola ben tre positivi e l’ha invitata a togliere il disturbo vietando la disputa dell’incontro previsto, nonostante il protocollo Uefa preveda lo svolgimento di una partita con un minimo di tredici giocatori a disposizione. Insomma anche in Europa si ripropone la stessa situazione di Juve-Napoli, laddove però nessuno si è presentato in campo per certificare una vittoria a tavolino”.

