Si parla della crisi del Napoli anche sulle pagine de Il Giornale, sulle quali l’editorialista Tony Damascelli si esprime così: “La squadra va in ritiro per la partita di sabato contro il Sassuolo, non credo sia questa la soluzione per uscire da una ambiguità che smaschera anche i limiti di alcuni calciatori, del responsabile tecnico e del presidente”.