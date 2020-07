Il Giornale, Schira: ”Il Lille spinge per cedere Osimhen al Napoli, piace Gabriel se parte Koulibaly”

Nicolò Schira, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Nonostante l’agitazione, ad oggi, non ci sono proposte concrete presentate al Lille per Osimhen. Il Lille spinge per darlo al Napoli. Il Napoli ha fatto capire di poter alzare anche un po’ la proposta per l’ingaggio del giocatore. Ad oggi ha fatto bene in Belgio e in Francia il giocatore ed è giusto che il Napoli faccia un’offerta importante ma non avrebbe senso presentare cifre troppo alte come se stessero comprando Salah. Le sensazioni sono positive. Il tempo inizia a stringere e il giocatore sembrerebbe indirizzato verso la strada di Napoli. Gabriel? È un nome che piace per la difesa eventualmente dovesse partire Koulibaly. Il senegalese partirebbe solo in caso di offerta monstre da 90-100 milioni. Jovic? In questo momento la priorità del Napoli e tutti gli sforzi sono concentrati su Osimhen. Chiaramente per Jovic si potrebbero intavolare delle trattative. Come curriculum ad oggi è superiore ad Osimhen ed hanno parametri, numeri, differenti. La Roma aveva provato a mettere in piedi uno scambio Milik-Under, ma mi è giunta la voce che il polacco non sarebbe interessato ad andare a Roma perché farebbe un passo indietro. Milik continua a volere la Juve”.