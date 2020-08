Il Lipsia è in semifinale di Champions League: Atletico Madrid battuto 2-1

Il Lipsia batte l’Atletico Madrid 2-1 e stacca il pass per la semifinale di Champions League. Dopo un primo tempo con poche emozioni, le reti di Dani Olmo e Tyler Adams permettono agli uomini di Nagelsmann di festeggiare la vittoria. Di Joao Felix, su calcio di rigore, il momentaneo 1-1 dei Colchoneros.

Primo tempo senza sussulti – I primi 45 minuti sono divisi fra studio dell’avversario, lotta fisica a centrocampo e tanta paura di andare sotto. La prima occasione è per il Lipsia con Halstenberg, ma il suo sinistro all’altezza del dischetto finisce alto sopra la porta di Oblak. Intorno al quarto d’ora l’Atletico si fa vedere col colpo di testa di Savic e con la conclusione di Carrasco dopo scambio con Renan Lodi, ma il Lipsia regge senza particolari problemi. L’ultima parola del primo tempo è ancora dei tedeschi col colpo di testa di Upamecano, ma Oblak controlla.

Dani Olmo spezza l’equilibrio – Rientra benissimo in campo il Lipsia di Nagelsmann. I tedeschi stanno bene e hanno voglia di segnare, come dimostra l’intraprendenza di inizio ripresa. E infatti gli sforzi vengono premiati: Kampl, autore di una grande gara, apre per Sabitzer che crossa in mezzo e trova la testa di Dani Olmo. L’ex Dinamo Zagabria è lesto ad anticipare la difesa dei Colchoneros e batte Oblak per l’1-0.

Joao Felix entra e cambia la gara – Simoene corre ai ripari e manda in campo Joao Felix. E il telento portoghese è bravissimo a farsi trovare pronto: prima sveglia la squadra con un paio di giocate strappa applausi, poi si conquista e trasforma il rigore che vale l’1-1.

Il Lipsia va in semifinale – La squadra di Nagelsmann non ci sta, sente di meritare il successo e lavora per prenderselo. Dopo una fase di sofferenza, il Lipsia rimette la testa fuori e in contropiede organizza un’ottima ripartenza e trova il vantaggio: Angelino corre sulla sinistra e vede l’inserimento del neo entrato Tyler Adams: lo statunitense, lasciato solo dai centrocampisti spagnoli, calcia di prima intenzione e segna anche grazie ad una deviazione di Savic. E’ il gol del 2-1, è il gol che permette alla squadra della Red Bull di accedere in semifinale di Champions dove affronterà il PSG.