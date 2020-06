Il Mattino – ADL a Castel Volturno anche per parlare di stipendi. La squadra aspetta quelli di maggio

Oggi Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, farà molto probabilmente la sua attesa apparizione a Castel Volturno per incontrare Gattuso e la squadra: lo ha promesso ad Insigne – sottolinea Il Mattino – che la riunione per discutere degli stipendi non dovrebbe avvenire più al telefono. Dopo i discorsi dei primi di maggio, il presidente non ha più affrontato la questione dei tagli legati al lockdown. Tornerà a farlo nel faccia a faccia di oggi, il primo dopo quasi 6 mesi. Il punto di partenza sarà il documento approvato in Lega il 6 aprile, quando i presidenti votarono, senza però intesa con i calciatori, “una riduzione di 1/6 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 2 mensilità medie onnicomprensive)”. Difficile che la squadra accetti questa decurtazione. E non è neppure detto che sia questa la strategia di De Laurentiis: di sicuro nelle prossime ore si capirà se la situazione vede una schiarita anche perché tutto il gruppo attende il pagamento dello stipendio di maggio.