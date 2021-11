Il Mattino – Ammutinamento, Allan costretto a pagare 170mila euro per l’aggressione a Edo De Laurentiis

L’ammutinamento del 2019 ha lasciato strascichi sia sul campo che fuori dal campo. La “rivolta” messa in scena dai calciatori del Napoli è finita fino in tribunale dove, da diverso tempo, la SSC Napoli è in causa con i “capi” dell’ammutinamento. Recentemente è arrivata la stangata per uno dei principali artefici: Allan. L’ex centrocampista del Napoli è stato infatti condannato a pagare 170mila € di risarcimento per la tentata aggressione a Edo De Laurentiis, figlio del patron azzurro Aurelio.

Il Mattino rivela le motivazioni dietro la sentenza. A pesare sono state anche le testimonianze di Ancelotti e dello staff tecnico. In paticolare il collegio arbitrale si sofferma sulla “negazione del potere gerarchico e sulla reazione fortemente dispreggiativa nei confronti del vide-presidente e del presidente.”