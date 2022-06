Il Mattino si sofferma su Armando Broja, attaccante del Chelsea e prima alternativa per l’attacco del Napoli in caso di addio di Osimhen: “Come per Higuain, anche per Osimhen c’è il piano B: ovvero, il Napoli non si farà cogliere di sorpresa. A De Laurentiis e Giuntoli piace Broja del Chelsea: fisico da corazziere, è alto 1,91 cm, Broja è stato già vicino alla Serie A l’estate scorsa ma alla fine l’Udinese preferì Beto”.