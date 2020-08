Il Mattino – Attesa per il triangolare: esperti della regione Abruzzo per aumentare la capienza del Patini a 1563 persone

Primo evento calcistico della stagione, con il pubblico: un vero e proprio grande passo in avanti per il calcio italiano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, oggi ci sono stati sopralluoghi di alcuni esperti della regione Abruzzo per aumentare eventualmente la capienza dello stadio Patini.

AUMENTO – Si va verso un aumento delle presenze per un totale di 1563 persone. Per il triangolare ci sarà anche il Presidente Gravina, accanto a De Laurentiis, per valutare l’idea del distanziamento durante i match.