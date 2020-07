Il Mattino – Bernardeschi può sbloccare la trattativa Milik-Juve, ma il giocatore non è entusiasta del Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino torna a parlare della possibilità di vedere Milik alla Juventus. Il polacco sembra destinato a lasciare Napoli alla fine di questa stagione, i bianconeri sono molto interessati al giocatore. Federico Bernardeschi potrebbe essere la pedina di scambio per sbloccare la trattativa, ma c’è il problema dei diritti d’immagine.

“L’accordo tra il Napoli e Milik ha scadenza 2021, questo vuol dire che tra 6 mesi il polacco potrebbe già trattare, ed eventualmente accordarsi, con un altro club lasciando gli azzurri con un palmo di naso. Ecco perché De Laurentiis vorrebbe monetizzare subito dalla cessione dell’attaccante, che per altro vorrebbe dire lasciare libero uno slot nello scacchiere degli attaccanti del Napoli che verrà. Mertens ha rinnovato e non si tocca, Osimhen è vicinissimo all’accordo e allora di spazio per Milik ne resterebbe poco, anzi nessuno. Intanto il club azzurro ha fissato il prezzo per il polacco che non sarà inferiore ai 40 milioni di euro.

Su di lui la Juventus, che però deve prima alleggerire il reparto offensivo attualmente ingolfato da Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi. Per questo il Napoli ha subito provato a inserire l’esterno italiano nella trattativa. Bernardeschi potrebbe essere la pedina di scambio ideale per il Napoli. Al momento, però, il problema è proprio legato al giocatore della Juventus che non sembra entusiasta di accettare Napoli come destinazione, soprattutto per il discorso legato ai diritti d’immagine, ma non è detto che le cose non possano evolversi in maniera diversa da qui alla fine del mercato”.