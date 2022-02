Il Mattino – Campania in zona gialla ma il Maradona torna al 75% della capienza

Il Mattino fa il punto sul ritorno al 75% della capienza negli stadi a prescindere dal colore della regione relativo ai contagi Covid: “Le perplessità legate al fatto che il decreto che aumentava la capienza negli stadi al 75 per cento, faceva riferimento alle regioni in zona bianca. Poichè la Campania resta in giallo, De Laurentiis ha avuto qualche titubanza iniziale. Poi, dopo un giro di telefonate, è stata la Lega Calcio a contattare il governo che ha spiegato che non ci sono limitazioni legate ai colori. Insomma, da ieri in tutta Italia, si passa dal 50 al 75 per cento di capienza. Una novità frutto dei dati sul Covid che mostrano una curva dei contagi in discesa progressiva nelle ultime settimane. La misura varrà in tutte le zone d’Italia e prescinde dal colore delle regioni stesse come lo stesso governo ha precisato in una nota. Alcune società come l’Inter e la Salernitana hanno comunicato ai propri tifosi che già da questo turno di campionato il numero di biglietti venduti sarà aumentato”.