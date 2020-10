Non accenna a placarsi la continua sfilza di gare rinviate a causa del Coronavirus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il caos si è spostato nelle serie minori, dove nello scorso weekend sono state rinviate ben 15 gare: una in Serie D, tre in Eccellenza campana e 11 in Promozione. Nonostante ciò, come fanno notare dal Comitato Regionale, il numero di iscritti ai vari campionati non è in decrescita bensì sono gli stessi dello scorso anno.