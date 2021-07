Il Mattino – Comune, caos con il Napoli per l’inaugurazione del Maradona

L’edizione odierna de ‘Il Mattino‘ ha parlato della scelta del Comune di organizzare il 29 luglio la cerimonia d’inaugurazione ufficiale dello Stadio Diego Armando Maradona. Una scelta che ha lasciato sorpreso il Napoli: “Bisogna organizzare la presenza del pubblico e degli steward, al momento non possono entrare più di mille persone. L’assessore Borriello e Alessandro Formisano del Napoli hanno avuto colloqui a giugno: il club partenopeo avrebbe preferito organizzare tutto, magari dopo le elezioni comunali. La società ha l’uso esclusivo del terreno di gioco dal 5 luglio e non può essere utilizzato. Il Comune, dovesse arrivare l’ok della questura, ha in mente di andare avanti anche dando per scontato che il Napoli non ci sarà. Invierà un invito al club e una richiesta di utilizzo del terreno di gioco per quella occasione per la festa di un centinaio di bambini. Ma il Napoli non cambierà idea e dirà di no. Vedremo se nelle prossime ore si riuscirà ad avere anche una rappresentanza del club di De Laurentiis“.