Il Mattino – Contatti frequenti De Laurentiis-Gattuso sulle condizioni di Lozano e Osimhen

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino‘ nell’edizione di oggi, Aurelio De Laurentiis rischia di non essere presente nella trasferta del Napoli a Milano: “Potrebbe non esserci De Laurentiis a Milano: il problema è legato agli orari dell’aeroporto di Ciampino che gli impedirebbero di arrivare a Roma presto lunedì mattina. Deciderà in mattinata. Ma anche nelle ultime ore ci sono stati degli scambi di messaggi tra il presidente con Gattuso e Giuntoli per avere aggiornamenti sulle condizioni di Lozano e Osimhen“.