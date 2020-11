Il Mattino – Coronavirus, Napoli verso il lockdown. Le anticipazioni del nuovo Dpcm

Napoli, Milano e Roma a rischio lockdown. Questo è quello che si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, che anticipa i temi presenti sul nuovo Dpcm. Per la seconda ondata del Coronavirus potrebbero essere individuate solo delle zone rosse anziché ripetere una chiusura totale in tutta Italia. “Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale né una palla di vetro, i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa” ha dichiarato il premier Conte a margine del Festival de Il Foglio (fonte: Ansa).

“Oggi, in un incontro tra il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, i governatori, i rappresentanti di Comuni e Province, potrebbe essere decisa l’istituzione di ‘zone rosse mirate’ nelle città o nelle aree più colpite dal virus come Milano, Napoli, Genova, Torino e in parte del Veneto”. Potrebbe essere prevista una nuova stretta sulle attività commerciali, che seguirebbero la chiusura dei ristoratori alle ore 18. Il provvedimento, però, non dovrebbe riguardare i negozi di generi alimentari. Si fa largo l’ipotesi di una serrata totale di parrucchieri, centri estetici, cinema, centri scommesse e sale bingo.