Il Mattino – De Laurentiis continua il taglio del monte ingaggi: risparmiati già moltissimi milioni!

Il Mattino fa i conti in tasca al Napoli. L’obiettivo di questo mercato è chiaro, come più volte ribadito dal patron Aurelio De Laurentiis. Bisogna tagliare il monte ingaggi e far scendere la cifra che gli azzurri spendono al di sotto dei 100 milioni. Operazione in pratica già riuscita. Tra gli addii, tra cui spiccano quelli di Insigne e Ghoulam. A questi si aggiunge l’eventuale rinnovo al ribasso per Mertens. Il problema resta Koulibaly che attualmente da solo persa, come ingaggio lordo, per quasi il 15% sul monte complessivo.