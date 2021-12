Il Mattino – De Laurentiis ha confermato la stima e la fiducia in Spalletti

Il Mattino scrive a proposito del sostegno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta degli azzurri contro lo Spezia: “Il presidente è il primo a metterci la faccia. Perché dopo la terza sconfitta consecutiva al Maradona serviva una scossa. Il presidente non ci ha pensato due volte ed è sceso negli spogliatoi per incoraggiare la squadra. «State sereni, non vi abbattete, dovete essere forti perché lo siete, perché avete un grande allenatore e una società che vi protegge. Dal 2022 otterremo grandi risultati, dimenticate questa sconfitta e guardate avanti». Parole di conforto per una squadra che diversamente correrebbe il rischio di un pesante contraccolpo psicologico. Il Napoli uscito sconfitto dalla partita contro lo Spezia, infatti, è stato staccato di 3 punti dal Milan (ora secondo) ed è a 7 dall’Inter capolista. Ma per De Laurentiis tutto può essere ancora riaperto. Durante il discorso per gli auguri di Natale, è stato chiaro con i suoi ragazzi, ha confermato la stima e la fiducia nei confronti di Spalletti e ha fatto capire che adesso è tempo di guardare avanti”.