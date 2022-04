Il Mattino – Deferimento, il Napoli non rischia lo 0-3 a tavolino contro la Juventus

L’edizione odierna de Il Mattino si è focalizzata sulle possibili sanzioni che potrebbe subire il Napoli dopo il deferimento della FIGC al suo presidente, Aurelio De Laurentiis, e al responsabile sanitario, il dottor Raffaele Canonico, per non aver impediot a Lobotka, Zielinski e Rrahmani di scendere in campo contro la Juventus lo scorso gennaio nonostante la quarantena fiduciaria imposta dalla ASL Napoli2-Nord: “La domanda che anche i giocatori ieri pomeriggio si sono posti è: rischiamo di perdere la partita con la Juventus a tavolino? Risposta: neppure per sogno. Non c’è pericolo di 0-3 a tavolino (tant’è che in nessun procedimento la Juventus potrebbe costituirsi in giudizio). Diciamo che, nella peggiore delle ipotesi, la Procura Figc potrebbe chiedere una penalizzazione. Ma è ipotesi puramente scolastica: al massimo può scattare una sanzione di poche migliaia di euro. Solo se provata la responsabilità della società partenopea”.