Il Mattino – Demme vuole cambiare squadra: possibile futuro in Bundesgliga

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Diego Demme, centrocampista del Napoli, vorrebbe lasciare gli azzurri: “Il Napoli è pronto ad accontentare Demme che ora vuole andare via. Al giocatore non basta l’idea di far parte di un gruppo scudetto e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accordo per la cessione. La Salernitana continua a corteggiarlo, ma il futuro di Demme può essere in Bundesliga, perché è pronto a tornare in Germania. E’ questo il desiderio del giocatore, che Giuntoli valuta cinque milioni di euro. Bayer Leverkusen e Stoccarda attendono gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato per per provare a prenderlo in prestito”.