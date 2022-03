Il Mattino – Di Lorenzo, l’entità dell’infortunio verrà valutata a Coverciano

Il Mattino si sofferma sulle condizioni del terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo, uscito nel corso del secondo tempo contro l’Udinese a causa di un infortunio al ginocchio: “Dalla gioia per l’assist perfetto per il raddoppio di Osimhen, alle lacrime per l’infortunio qualche minuto dopo. Le due fotografie della partita di Giovanni Di Lorenzo sono tutte lì. Uno scontro con Silvestri sugli sviluppi di un calcio di punizione, lo ha messo ko. Di Lorenzo è uno degli intoccabili per Spalletti, uno di quelli a cui proprio non si riesce a rinunciare. E infatti non ne farebbe a meno nemmeno Roberto Mancini in vista delle due delicate sfide dei playoff in vista del Mondiale. Ecco perché Di Lorenzo – che ieri ha lasciato lo stadio in stampelle – oggi arriverà a Coverciano e si sottoporrà alle visite mediche per valutare l’entità del trauma contusivo al ginocchio destro. Solo dopo l’esito delle visite si potrà sapere se riuscirà a stringere i denti in vista della Macedonia o se farà immediatamente ritorno a Napoli per iniziare le terapie del caso. Al suo posto Mancini potrebbe chiamare De Sciglio o Calabria”.