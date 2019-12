Il Mattino – Ecco il piano di Giuntoli per arrivare a Torreira

In cima alla lista dei desideri c’è l’uruguaiano Torreira dell’Arsenal. Anche l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, racconta di un Napoli che ha virato deciso sul centrocampista ex Sampdoria, spiegando come però per portarlo in azzurro bisognerà vincere la resistenza dell’Arsenal che valuta il calciatore 30 milioni. Secondo il quotidiano la formula potrebbe essere quella di un pagamento dilazionato con obbligo di riscatto fissato nel 2021, con Giuntoli che sarebbe già in pressing per ottenere una risposta dal club londinese. L’assalto a Torreira – si legge – fa cadere le opzioni di elementi giovani forte in proiezione futura, come Berge del Genk, 21 anni, nazionale norvegese. L’operazione Amrabat del Verona potrà essere, invece, effettiva per giugno