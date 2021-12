Il Mattino – Elmas: il macedone tuttofare che regal

Il Mattino dedica spazio alla prova di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli autore di una doppietta nella sfida europea contro il Leicester, finita 3-2 per gli uomini di Spalletti: “Fino a qualche settimana fa, a guardarlo di spalle sembrava Cavani. Capelli lunghi, fascetta sulla fronte, maglia numero 7 dietro le spalle. Poi, ovviamente il rendimento in campo (e la posizione) facevano capire che si trattava solo di un’allucinazione. Ora, però, i capelli non sono più lunghi e per fortuna la somiglianza che prima era solo fisica, è iniziata a farsi anche realizzativa. La doppietta di ieri sera contro il Leicester è stata fondamentale per il Napoli per staccare il biglietto per i sedicesimi di Europa League. E sul pass europeo c’è il marchio a fuoco del macedone tuttofare. L’uomo buono per tutte le stagioni. L’uomo buono per ogni ruolo. Eljif Elmas è proprio così, può giocare ovunque. E Spalletti lo sa. “In qualunque posizione il mister mi chieda di giocare, io provo sempre a fare il massimo. E voglio migliorare ancora”, ha detto il macedone dopo la vittoria di ieri contro il Leicester in Europa League. Largo nella batteria di trequartisti alle spalle della punta, Elmas ha fatto il suo dovere con attenzione e precisione. A segno con un gol per tempo, da attaccante di area di rigore, opportunista ma anche cinico”.