Il Mattino – Everton, il Napoli ha offerto 17 milioni: cifra bassa per il Gremio

l Napoli sembra seriamente intenzionato a strappare Everton dal Gremio e portarlo all’ombra del Vesuvio. Callejon andrà via a fine stagione, mentre bisogna capire quale futuro attende Lozano, delusione dell’ultimo mercato estivo. Politano non basta e allora la società azzurra si fionda 24enne brasiliano, ala sinistra di piede destro. De Laurentiis ha già presentato la sua offerta, giudicata troppo bassa per il Presidente del Gremio. Lo riporta Il Mattino.

“Un bel po’ di intermediari sono al lavoro in queste settimane. In attacco, andrà via anche Callejon, va capito anche il destino di Lozano: se davvero l’Everton si arrampicasse fino ai 40 milioni, De Laurentiis lo cederebbe immediatamente. Ma c’è un altro Everton nel mirino: ed è un brasiliano che gioca nel Gremio e che Giuntoli segue da tempo. Offerti 17 milioni di euro, ma i brasiliani ne vogliono almeno 28″.