Il Mattino – Fabian e Demme pronti ad una maglia da titolare contro il Cagliari

Il Mattino dedica spazio al Napoli e alla sfida contro il Cagliari nel “Monday Night” di Serie A, ipotizzando quale sarà il centrocampo titolare degli azzurri: “Dunque, a Cagliari e con il Barcellona, tornerà titolare Demme al fianco di Fabian. Lo spagnolo ha fatto tirare ieri mattina un sospirone di sollievo, quindi lunedì sarà in campo probabilmente con una fasciatura. D’altronde, è difficile che dal cilindro magico, Spalletti possa tirar fuori qualche altra soluzione. Era la coppia preferita da Gattuso, piuttosto inedita per Spalletti e infatti i due non giocano assieme titolari dalla gara di La Spezia della scorsa stagione. In campo per più di mezz’ora uno al fianco dell’altro, solo con il Legia Varsavia. Briciole. D’altronde, Demme ha una stagione condizionata dall’infortunio estivo a Dimaro. È rientrato ma ha perso il posto. Oggi Fabian e Demme proveranno: magari qualche chance potrebbe anche averla Elmas, che pure in emergenza è stato dirottato in mediana. Vedremo in queste ore”.