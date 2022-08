Il Mattino – Fabian, il PSG offre 25 mln ma per il Napoli non bastano: ore decisive

Il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa tra il PSG e Fabian Ruiz: “Il Psg intanto ha puntato in maniera molto decisa su Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo che ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2023 piace tantissimo al ds dei parigini Campos che ha contattato l’agente del calciatore (il ragionamento sarebbe su un accordo quadriennale a una cifra intorno ai 5 milioni l’anno): la valutazione del Napoli è 30 milioni, il Psg ha pronta l’offerta per strappare il sì del club azzurro (arriverebbe intorno ai 25 milioni). Una trattativa pronta a decollare, giorni decisivi: Fabian non ha rinnovato con il Napoli ed è in scadenza e il Psg si è mosso per chiudere l’affare anticipando le mosse dei club spagnoli (Real Madrid e Barcellona), e del Manchester United che resta in corsa. Anche il West Ham si è mosso per lo spagnolo ma il Psg è il club più avanti di tutti”.