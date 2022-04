Il Mattino – Gaetano possibile erede di Insigne, Giuntoli sta tenendo d’occhio

Il mattino si sofferma sul futuro del giovane talento azzurro Gianluca Gaetano, attualmente in prestito alla Cremonese in Serie B: “Giuntoli e il suo staff lo stanno tenendo d’occhio, lo stanno monitorando partita dopo partita in ottica futura. Sì, perchè in estate il Napoli potrebbe avere un grosso bisogno del suo talento fatto in casa. Con l’addio certo di Insigne e quello molto probabile di Mertens, Geatano potrebbe raccogliere il testimone di entrambi e candidarsi a diventare il nuovo fantasista dell’attacco di Spalletti. Una cosa è certa: Gianluca resta con i piedi per terra e non è il tipo da montarsi la testa, anzi. In questo momento i suoi unici pensieri sono la Cremonese e la promozione da centrare”.