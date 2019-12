Il Mattino – Gattuso frena per Ibrahomivic. Le priorità del Napoli sono altre

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un vertice di mercato tra Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso, il Napoli ha bisogno di rinforzi in vista della riapertura del mercato di gennaio. Se arrivano proposte per Elseid Hysaj, l’albanese potrebbe partire. Per il resto, il Napoli punta Torreira dell’Arsenal, e lo fa con decisione: il club azzurro ipotizza il prestito con riscatto a giugno. Berge e Soumaré le alternative.

Piace anche Paredes, ma cartellino e stipendio sono molto elevati. Ed è vero che si cerca un terzino sinistro, ma il recupero di Faouzi Ghoulam non sembra una chimera dopo gli ultimi consulti specialistici. Ed è stato Gennaro Gattuso a frenare per primo su Zlatan Ibrahimovic, anche per gli attuali equilibri. L’attaccante svedese desidera vestire la maglia azzurra, ma al momento la situazione resta molto difficile. Nei prossimi giorni ulteriori sviluppi sulla vicenda.