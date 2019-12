Il Mattino – Gattuso pensa ad Elmas e Younes per domenica sera, Milik sicuro del posto

Il Napoli, contro il Sassuolo, deve assolutamente vincere per non perdere altro terreno in classifica. Gennaro Gattuso, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino nello spazio riservato al calcio, cerca la scintilla negli occhi di ognuno degli azzurri. Vuole giocatori motivati, pronti a dare battaglia in campo. Ed è per questo che anche Younes ed Elmas in queste ore sono in corsa per un posto da titolare nella gara del Mapei Stadium. Gattuso vuole sorprendere De Zerbi.

Ringhio analizza la psiche dei giocatori: chi c’è con la testa, chi non è triste, depresso e mostra di avere il fuoco dentro in questi due giorni di allenamento giocherà col Sassuolo. In difesa discorso differente: l’assenza di Koulibaly (oltre a quella di Maksimovic) spinge ad andare cauti con le scelte. Ma anche qui, Mario Rui e Hysaj sono in ballottaggio. Oggi Mertens dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Ma lì davanti sicuro della conferma Milik. E poi decidere se continuare a dare fiducia ai vari Callejon, Insigne e Fabian.